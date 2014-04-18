韩国沉船事故学生乘客所在学校副校长上吊自杀

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透韩国珍岛4月18日 - 韩国沉船事故中的学生乘客所在学校的副校长上吊自杀，地点在临时安置乘客及乘客家属的体育馆外。
警方称，现年52岁的Kang Min-gyu周四以来一直失踪，似乎是在体育馆外的一棵树上用皮带上吊自杀。
这艘韩国客轮上有475名乘客和船员，其中约340人来自京畿道安山市檀元高中。约250名师生失踪。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。