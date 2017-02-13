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时事要闻 | 2017年 2月 13日 星期一 14:16 BJT

韩国特别检察官考虑是否对三星更多高管申请逮捕令

路透首尔2月13日 - 韩国特别检察官办公室周一表示，将决定是否申请对三星集团更多高管的逮捕令。针对韩国总统朴槿惠政治丑闻的调查正不断扩大。

特别检察官发言人Lee Kyu-chul对记者表示，除三星领导人李在镕之外，还有其他四名高管已被认定为嫌疑人，在对这些人问讯后将决定是否申请逮捕令。

韩国检方此前曾表示，除李在镕外，将不会寻求针对三星其他高管的逮捕令。(完)

(编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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