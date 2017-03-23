韩国沉没近三年的“世越号”沉船被打捞出水

路透首尔3月23日 - 将近三年前沉没的韩国“世越号”客轮周四慢慢浮出海面，让人回忆起这场令整个国家伤痛不已的惨剧。“世越号”的沉没造成304人遇难，其中多数为参加学校旅行的孩子。

2014年4月16日，“世越号”在韩国西南海岸以外的海上沿常规航线行驶，由于船只情况较差、超载且转弯过快，造成客轮倾覆并沉没。

遇难者家属一直呼吁打捞该船，并对海难事件进行更深入的调查。官员们亦希望找到最后九名失踪人员的遗体。

打捞人员从周三晚间开始彻夜进行打捞。沉船侧倾在44米深的海底。

一家中国打捞公司在沉船船体下方铺设了33根横梁，用66个液压千斤顶将船体逐步抬起。

一位韩国官员表示，等到将沉船固定到半潜船只上，将会允许遇难者家属在更近的距离进行观察。(完)