韩国沉没近三年的“世越号”沉船被打捞出水

英国首相特雷莎·梅称警方认为已获悉曼彻斯特爆炸案袭击者的身份
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透首尔3月23日 - 将近三年前沉没的韩国“世越号”客轮周四慢慢浮出海面，让人回忆起这场令整个国家伤痛不已的惨剧。“世越号”的沉没造成304人遇难，其中多数为参加学校旅行的孩子。
2014年4月16日，“世越号”在韩国西南海岸以外的海上沿常规航线行驶，由于船只情况较差、超载且转弯过快，造成客轮倾覆并沉没。
遇难者家属一直呼吁打捞该船，并对海难事件进行更深入的调查。官员们亦希望找到最后九名失踪人员的遗体。
打捞人员从周三晚间开始彻夜进行打捞。沉船侧倾在44米深的海底。
一家中国打捞公司在沉船船体下方铺设了33根横梁，用66个液压千斤顶将船体逐步抬起。
一位韩国官员表示，等到将沉船固定到半潜船只上，将会允许遇难者家属在更近的距离进行观察。(完)
(编译 王琛；审校 郑茵)
路透伦敦5月23日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二称，警方和安保部门已获悉曼彻斯特自杀式炸弹袭击嫌疑人的身份。发生在曼彻斯特一次演唱会上的这次袭击导致包括一些儿童在内的至少22人死亡。
路透英国曼彻斯特5月23日 - 周二英国曼彻斯特的一家购物中心进行了疏散，目击者称听到一声巨响。仅仅几个小时之前，发生在该市的一起自杀式炸弹袭击造成22人丧生，59人受伤。
路透首尔5月23日 - 一名韩国军方官员告诉路透，韩国军方周二向来自朝鲜方向、飞过边境的一个不明飞行物鸣枪警告。 该官员称，韩国军方正试图分析该飞行物。韩联社称，韩国军方的机枪大概射出了90发子弹。(完) (编译 王琛; 审校 李春喜)