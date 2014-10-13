韩国警告朝鲜 若再挑衅韩方将做出强硬回应

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透首尔10月13日 - 韩国周一称，已经警告朝鲜，如果再出现类似上周的挑衅事件，韩方将做出“强硬”回应。上周朝韩出现机枪交火。
韩国总统朴槿惠周一重申愿与朝鲜交涉，尽管她称双边关系存在“两面性”，但还是表示“对话之门一直开启”。
韩国称，朝鲜开火是“挑衅行为”，违反了停战协议。韩国周日晚间向朝鲜发出的通知中重申了不满。
“这是严厉的警告：如果再出现挑衅事件，（韩方）将采取强硬回应措施。”韩国国防部发言人金珉奭在记者会上说道。
上周五韩国反朝活动人士向朝鲜散发抨击朝当局的传单，后朝韩交火。交火未造成人员伤亡。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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