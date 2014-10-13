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亚洲 | 2014年 10月 13日 星期一 15:21 BJT

韩国警告朝鲜 若再挑衅韩方将做出强硬回应

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔10月13日 - 韩国周一称，已经警告朝鲜，如果再出现类似上周的挑衅事件，韩方将做出“强硬”回应。上周朝韩出现机枪交火。

韩国总统朴槿惠周一重申愿与朝鲜交涉，尽管她称双边关系存在“两面性”，但还是表示“对话之门一直开启”。

韩国称，朝鲜开火是“挑衅行为”，违反了停战协议。韩国周日晚间向朝鲜发出的通知中重申了不满。

“这是严厉的警告：如果再出现挑衅事件，（韩方）将采取强硬回应措施。”韩国国防部发言人金珉奭在记者会上说道。

上周五韩国反朝活动人士向朝鲜散发抨击朝当局的传单，后朝韩交火。交火未造成人员伤亡。（完）

编译：李富强 发稿：王琛
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