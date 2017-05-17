韩国称必须重启与朝鲜的沟通渠道

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透首尔5月17日 - 韩国统一部周三表示，其基本立场是，应当重启与朝鲜的对话渠道。韩国新任总统文在寅希望针对朝鲜实行制裁与对话双管齐下的政策。
“我们最基本的立场是，朝韩对话渠道应当打开。统一部内部考虑过多种选项，但尚未作出任何决定，”统一部发言人Lee Duk-haeng在例行新闻简报会上表示。
Lee补充称，韩国当局每天都去朝韩边境的板门店沟通办公室，每天检查朝鲜可能的反应。
Lee表示，朝鲜上次进行核试验遭到制裁并决定关闭其境内的联合工业区后，朝鲜在2016年2月之后切断了朝韩之间的沟通渠道。(完)
(编译 徐文焰/王兴亚；审校 白云/陈宗琦)
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路透布鲁塞尔6月19日 - 英国和欧盟的退欧谈判代表周一在布鲁塞尔举行首次会议，双方就如何组织谈判达成一致，不光释放出达成协议的良好意愿，还强调了谈判的复杂程度以及时间的紧迫性。
路透布鲁塞尔6月19日 - 欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔和英国脱欧事务大臣戴维斯周一进行了英国退欧首日磋商，巴尼尔在会后表示，英国必须有序地退出欧盟。