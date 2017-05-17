韩国称必须重启与朝鲜的沟通渠道

路透首尔5月17日 - 韩国统一部周三表示，其基本立场是，应当重启与朝鲜的对话渠道。韩国新任总统文在寅希望针对朝鲜实行制裁与对话双管齐下的政策。

“我们最基本的立场是，朝韩对话渠道应当打开。统一部内部考虑过多种选项，但尚未作出任何决定，”统一部发言人Lee Duk-haeng在例行新闻简报会上表示。

Lee补充称，韩国当局每天都去朝韩边境的板门店沟通办公室，每天检查朝鲜可能的反应。

Lee表示，朝鲜上次进行核试验遭到制裁并决定关闭其境内的联合工业区后，朝鲜在2016年2月之后切断了朝韩之间的沟通渠道。(完)