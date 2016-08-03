韩国称朝鲜发射导弹显示其攻击邻国的野心

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透首尔8月3日 - 韩国联合参谋本部的一位官员称，朝鲜周三早晨发射的一枚弹道导弹在日本水域或附近着陆，这显示朝鲜攻击邻国的野心。
韩国军方称，朝鲜周三从西部地区向东部海域发射了一枚弹道导弹。这是朝鲜不顾联合国安理会决议发射的又一枚弹道导弹。
该官员称，这枚弹道导弹似乎是中程劳动(又译芦洞，Rodong)飞弹。该导弹飞行了约1,000千米(620英里)。(完)
(编译 汪红英；审校 王丽鑫)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。