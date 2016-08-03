韩国称朝鲜发射导弹显示其攻击邻国的野心

路透首尔8月3日 - 韩国联合参谋本部的一位官员称，朝鲜周三早晨发射的一枚弹道导弹在日本水域或附近着陆，这显示朝鲜攻击邻国的野心。

韩国军方称，朝鲜周三从西部地区向东部海域发射了一枚弹道导弹。这是朝鲜不顾联合国安理会决议发射的又一枚弹道导弹。

该官员称，这枚弹道导弹似乎是中程劳动(又译芦洞，Rodong)飞弹。该导弹飞行了约1,000千米(620英里)。(完)