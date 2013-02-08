韩国严阵以待 若遭攻击立即开火

面对朝鲜准备进行第三次核试验，韩国边境部队已接到命令，若遭到朝鲜攻击将立即还击。这令两国间小规模冲突面临升级之虞。韩国国防部以担心国家安全为由，未透露新命令具体内容。朝鲜日前发表挑衅言辞，称很快将进行第三次核试验，并会采取“更激烈”的措施。图为美朝士兵参加冬季军事训练。路透