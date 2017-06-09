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时事要闻 | 2017年 6月 9日 星期五 13:30 BJT

韩国军方在韩朝边境附近发现一个小型飞行器

路透首尔6月9日 - 韩国军方周五称，在韩朝边境附近一座山上发现一个小型飞行器。

韩国军方一位官员称，已派遣一个支队前往当地搜寻这个飞行器。该官员拒绝具名，因他未获授权对媒体表态。(完)

(编译 白云; 审校 高琦)

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