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路透中文国际短讯 | 2013年 4月 11日 星期四 09:26 BJT

韩国称朝鲜随时可能试射中程导弹

韩国周三称，经过最近几周的战争恫吓之后，为了彰显武力，朝鲜随时试射一枚中程导弹的可能性“非常高”。韩国外长尹炳世表示，韩国已经请求中国和俄罗斯出面斡旋，缓解朝鲜半岛紧张局势。图为韩国士兵在朝韩边境附近巡逻。路透
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