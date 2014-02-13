韩国拒绝朝鲜提出的推迟美韩联合军演要求

中国重申反对韩国部署萨德系统--外交部发言人
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透首尔2月13日 -韩国官员周四称，对于朝鲜提出的韩国推迟本月与美国举行联合军事演习以避免与离散家属团聚活动重叠的要求，韩国予以拒绝。
周三朝韩高层举行了一次罕见的会面，朝方提出该要求，导致朝韩离散家属团聚活动搁浅的可能性加大，韩国数周来建立信心的努力受挫。
“朝鲜坚持要求韩国将联合军演推迟两天，以避免与离散家属团聚活动重叠。对于我们来说这是不可能的。”韩国统一部长官柳吉对国会说道。
韩国国防部称，军演将于本月晚些时候如期举行，因军队和设备已经开始调动，而且合法的国防行动不应与人道主义活动联系起来。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)
路透4月16日 - 对于朝鲜近期的飞弹试射，尽管美国总统特朗普以强硬措辞回应，但在处理朝鲜这个让前几任美国总统都伤透脑筋的问题上，他的选项似乎有限。
最初报导的震级为6.0级，随后美国地质调查局将震级下调至5.7。震源深度20公里，发生在瓦努阿图Santo岛西北大约250公里处。