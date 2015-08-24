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时事要闻 | 2015年 8月 24日 星期一 11:06 BJT

韩总统称除非朝鲜道歉 否则将继续反朝广播宣传

路透首尔8月24日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，朝鲜(北韩)在朝韩会议上就本月伤及韩方士兵的军事“挑衅行为”做出道歉至关重要。

根据总统府发表的声明，朴槿惠在与高级助手举行的会议上表示，“我们需要(朝鲜)做出明确道歉并采取措施防范这种挑衅行为和紧张局势重演。否则，韩国政府将采取适当举措，并继续反朝广播宣传。”(完)

(编译 王兴亚；审校 王颖)

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