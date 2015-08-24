韩总统称除非朝鲜道歉 否则将继续反朝广播宣传

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透首尔8月24日 - 韩国总统朴槿惠周一表示，朝鲜(北韩)在朝韩会议上就本月伤及韩方士兵的军事“挑衅行为”做出道歉至关重要。
根据总统府发表的声明，朴槿惠在与高级助手举行的会议上表示，“我们需要(朝鲜)做出明确道歉并采取措施防范这种挑衅行为和紧张局势重演。否则，韩国政府将采取适当举措，并继续反朝广播宣传。”(完)
(编译 王兴亚；审校 王颖)
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。