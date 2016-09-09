版本:
中国
时事要闻 | 2016年 9月 9日 星期五 11:25 BJT

韩国总统朴槿惠称朝鲜核试验表明金正恩“疯狂鲁莽”

路透首尔9月9日 - 韩国总统朴槿惠周五表示，朝鲜进行核试验明显违反了联合国安理会决议，是对国际社会的直接挑战。

总统办公室引述朴槿惠称，朝鲜第五次的核试验表明其领导人金正恩的“疯狂鲁莽”，完全无视全球对其放弃核武器的呼吁。

韩国联合通讯社援引韩国外交部报导称，周五在朝鲜核试验附近监测到的地震疑为核试验，韩国将进行外交上的努力，敦促联合国安理会加强对朝鲜的制裁。(完)

(编译 刘秀红；审校 高琦)

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐