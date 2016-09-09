韩国总统朴槿惠称朝鲜核试验表明金正恩“疯狂鲁莽”

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透首尔9月9日 - 韩国总统朴槿惠周五表示，朝鲜进行核试验明显违反了联合国安理会决议，是对国际社会的直接挑战。
总统办公室引述朴槿惠称，朝鲜第五次的核试验表明其领导人金正恩的“疯狂鲁莽”，完全无视全球对其放弃核武器的呼吁。
韩国联合通讯社援引韩国外交部报导称，周五在朝鲜核试验附近监测到的地震疑为核试验，韩国将进行外交上的努力，敦促联合国安理会加强对朝鲜的制裁。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。