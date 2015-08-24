韩总统称除非朝鲜道歉 否则将继续反朝广播宣传

韩国总统朴槿惠周一表示，朝鲜在朝韩会议上就本月伤及韩方士兵的军事挑衅行为道歉至关重要。根据总统府发表的声明，朴槿惠在与高级助手举行的会议上表示：“我们需要(朝鲜)做出明确道歉并采取措施防范这种挑衅行为和紧张局势重演。否则，韩国政府将采取适当举措，并继续反朝广播宣传。”路透