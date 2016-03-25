朝韩唇枪舌剑 朝鲜威胁攻击韩国总统府

朝鲜周五称，该国军队已为攻击韩国总统府--青瓦台作训练准备。朝鲜经常威胁要攻击甚至消灭韩国与美国，而近几周朝鲜的措辞尤其激烈，且在韩国总统朴槿惠警告称朝鲜发展核项目将加速其政权崩溃后，朝方更将矛头针对朴槿惠。朴槿惠警告朝鲜停止挑衅行动，敦促朝鲜抛弃将因发展核武而受益的幻想，并下令韩国军队保持“最高战斗力”。路透