韩国官员称朝鲜已能够将核弹头安装在中程导弹上

韩国一名官员称，朝鲜已能够将核弹头装在中程导弹上。这名官员了解韩国对朝鲜核项目的最新评估情况，他对少数记者谈及此事，但要求匿名。这名官员称，“劳动”导弹可投射1吨重的弹头，射程可达2,000公里。“我们认为，他们已具备将核弹头装在‘劳动’导弹上的能力。至于他们是否会这么做，则是政治决定。”路透