韩国致函联合国安理会 指责朝鲜干扰GPS信号

韩国在致联合国安理会的信函中称，朝鲜自3月31日以来一直干扰韩国境内的全球定位系统（GPS）信号，这危及民用飞机和船只安全，违反了国际协议。韩国常驻联合国代表吴俊（Oh Joon）称，电子干扰信号来自朝鲜的五个地区。韩国4月1日曾警告朝鲜停止干扰GPS信号，称若朝鲜继续这种行为，韩国将采取行动。路透