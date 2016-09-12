韩国称朝鲜准备好随时再次进行核试验（更新版）

(新增朝鲜外务相访问北京及美国派遣轰炸机内容)

路透首尔9月12日 - 韩国国防部周一表示，朝鲜准备好随时再次进行核试验。三天前朝鲜进行了第五次核试验，受到广泛谴责。

平壤方面周五进行了迄今以来威力最大的一次核爆试验，并称掌握了把核弹头安装到弹道导弹上的能力。

“韩国与美国情报部门的评估认为，朝鲜随时准备在丰溪里(Punggye-ri)地区进行更多的核试验，”韩国国防部发言人Moon Sang-gyun在记者会上表示。

丰溪里位于朝鲜东北部海岸附近，进行过五次核爆试验。

“朝鲜还有一条隧道可供进行核试验，”Moon表示。

韩国联合通讯社稍早报导，朝鲜已完成再次核试验的准备。韩联社援引一位政府消息人士的话说，朝鲜可能使用之前未用过的一条隧道进行核试验。

但报导未详细说明检测到丰溪里出现何种活动。

日本共同社报导，朝鲜外务相李勇浩周一抵达北京，有人看到他进入朝鲜驻华大使馆。李勇浩曾担任朝鲜核问题首席谈判代表。

美联社平壤分社未引述消息来源报导，李勇浩离开平壤是为了参加在委内瑞拉举行的不结盟运动国家会议，并出席稍晚举行的联合国大会。

在朝鲜核试验后，此时正值美国和韩国推动对朝鲜加强制裁之际。

美国朝鲜政策特别代表金成(Sung Kim)周一将访问首尔。金成周日会见了日本官员，并称美国可能对朝鲜采取单边制裁，呼应了美国总统奥巴马在周五朝鲜核试验后发表的言论。

朝鲜周日表示，外界对其最新一次核试验之后主张进一步制裁的做法是“可笑的”，朝鲜将继续加强自己的核实力。

韩联社报导，天气不好导致美国一架原本安排在周一飞往朝鲜半岛的B-1B轰炸机推迟行程。这次飞行是为了显示美国实力以及对盟友韩国的支持。美国驻韩国军方官员对路透表示，周二将有军机从美国关岛空军基地启程，但他拒绝透露飞机的型号。

韩国军方估算上周五的核爆威力为10千吨，但一位美国专家表示，从最高地震震级估算，核爆能量在20-30千吨。韩国周六表示，这次核试验显示朝鲜的核能力在快速扩张，朝鲜领导人金正恩不愿改变这个路线。

联合国安理会对此次核试验发出谴责，并表示，将立刻着手安排决议的事情。美国、英国和法国敦促安理会对朝鲜实施新的制裁。

朝鲜在1月进行核试验之后，中国和俄罗斯都支持3月对朝鲜的制裁，但这次他们对新制裁态度明显比较含糊，这令人质疑安理会快速就制裁达成共识的能力。

俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周六表示，这次需要采取“有新意的”回应。

中国环球时报的社评文章指出，美韩一些人便迫不及待地把压力往中国身上推，宣称中国对朝鲜核试验“负有责任”。在中国专家看来，这种论调完全是本末倒置，给中国泼脏水。长期以来的美朝对立才是朝核问题的根源。

“中国显然没有能力劝说平壤弃核，因为中国的对朝劝说得不到任何配合，华盛顿一直拒绝与平壤签署和平协议。”社评文章写道。(完)