12月9日仍将举行俄South Stream输气管道项目谈判--欧盟

路透布鲁塞尔12月2日 - 欧盟执委会周二表示，执委会将在12月9日继续有关South Stream输气管道项目的谈判，尽管俄罗斯方面表示该计划已被取消。

俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)周一宣布，无需经过乌克兰即可通往欧洲的South Stream输气管道项目已经被取消，称因欧盟反对。

“执委会已经举行数次会议，旨在找到一种解决办法，使该计划能够完全符合欧盟法规的要求，”欧盟执委会副主席塞夫科维奇在声明中称。

他表示，原定12月9日的下次会议将如期举行，他并补充说，在能源版图不断变换的环境下，供应安全是最优先考虑的事情。

在问及能否证实South Stream项目是否已经真的告吹时，欧盟执委会一位发言人表示无法证实，称她尚未接到俄方的通知。

意大利外交部长Paolo Gentiloni在布鲁塞尔的一次记者会上对这个问题表示出疑问。

“关于South Stream项目问题，未来几天我们将会知道，(俄罗斯总统)普京昨天的公告是否是最终决定，”他说。

俄罗斯周一宣布放弃该项目时表示，仍计划修建通往土耳其的输气管道，以增加出口途径。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)

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