南苏丹指责苏丹攻击产油区

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透朱巴5月1日电（记者 Yara Bayoumy）---南苏丹指责苏丹周二发起对南苏丹产油区的地面进攻，并表示准备还击。两国之间的紧张局势不断升级，并无缓和迹象。
目前尚不清楚双方冲突的规模。
南苏丹军方发言人Philip Aguer称，苏丹军队、民兵和雇佣兵攻击了南苏丹军队在Unity州Hofra的阵地，并在过去一周发生过数次袭击。
“南苏丹军队已经追踪并击退了敌人，缴获三辆卡车。”Aguer说道。
他还表示，南苏丹认为苏丹军队蓄意攻击边境地带有争议的城市Jau和Paryang，并表示将予以还击。
目前未能联系到苏丹军方发言人发表评论。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。