中国在南苏丹展现更加积极的外交政策

(本文由路透中文网编译提供)

路透朱巴6月5日（记者 Drazen Jorgic） - 在帮助解决南苏丹境内超过五个月的叛乱问题上，中国的外交方式从内敛转变为更加积极。

在埃塞尔比亚首都亚的斯亚贝巴举行的数月和谈中明显体现了这一微妙的变化，中国官员一直与西方外交官保持经常性沟通，帮助非洲斡旋人员推进停战。

外交官们称，中国持续在斯亚贝巴举行的和谈中出现，并与美国、英国和挪威的外交官进行游说性交谈和闭门咨询，这些反映中国更加积极的态度；美国、英国和挪威是刚刚独立的南苏丹主要的西方支持者。

战斗爆发一个月后，首个停火协议于1月23日达成。一名资深西方外交官表示，中国驻埃塞俄比亚大使解晓岩与其他国家的代表一起出席，在签字仪式上发表讲话，为中国的参与设定基调。

“令人吃惊的是……他的发言并未与其他人有任何区别，主要（要求南苏丹派系）‘控制自己的行为’。”这名外交官说道。

新的方式并不意味着中国计划放弃常说的不干涉非洲国家内政的政策，而是反映中国逐渐的变化；因为随着投资加大，非洲稳定对中国的意义增加。

中国现在是非洲最大的贸易伙伴，或许面临在非洲其他地方延续新方式的压力，因为其经济利益日益增加。

“作为新人的优势显然在降低，中国现在在这些国家拥有很多资产，需要进行保护。”咨询机构Eurasia Group非洲分析师Clare Allenson指出。

“他们愿意保持不干涉的立场，但那样问题得不到解决。”

中国需要对南苏丹采取更加积极的外交政策，因为当南苏丹满负荷生产时，中国5%的石油进口来自南苏丹。中石油在一家开发南苏丹油田的合资企业占有40%的股份。

南苏丹约98%的收入来源于石油，尽管美国、英国和挪威是其最大的支持者，他们在南苏丹的石油生产中并不占有股权。

美国担忧的则是战斗导致政治颜面的失去，此前美国声称南苏丹2011年从苏丹独立是外交政策的成功。美国向冲突双方的军事领导人都实施制裁，以促成和平协议。

法国道达尔 在南苏丹拥有勘探特许，但中国在南苏丹的商业利益比这些西方国家大得多。

这促使中国推动忠于总统基尔和忠于反对派领导人的派系进行谈判。中国还暂停了与南苏丹政府进行的一个军火协议谈判。

12月15日冲突爆发后不久，中国驻南苏丹大使马强对当时的南苏丹政府军SPLA领导人James Hoth Mai称，军火协议取消。

参与斡旋的资深西方外交官表示，他们不清楚中国暂停军火销售的决定，但他们确信有变化。

“中国的外交努力明显增加，更加积极，更加反应敏捷。”一名外交官称。“过去两年里的变化很明显。”

中国从冲突伊始即表示将发挥积极作用，但没有明确表示行为会如何变化。

中国政府非洲事务特别代表钟建华2月表示，这对中国来说是新的挑战，所以中国方面很谨慎，不只是参与者，也在学习。

联合国维和行动负责人Herve Ladsous称，中国计划加入苏丹维和行动，这又是一个不寻常之举。

International Crisis Group的Casie Copeland指出：“中国在这个时候支持联合国，是真实地彰显多边合作的承诺。”

中国向政府间发展组织提议的监控违反第二个停火协议的机制资助了超过100万美元。

马强还说服南苏丹政府允许联合国搬迁朱巴一个1.5万人的难民营地，这里大多是为躲避战乱的努尔人。搬迁营地是因为连日降雨可能引发洪水。

南苏丹政府曾反对搬迁该营地，希望将其解散。但马强的斡旋以及中国国有石油企业承诺投资近200万美元建设新的营地让南苏丹政府改变了主意。

“这非常有帮助，”前联合国南苏丹行动负责人Hilde Johnson表示。

当地非洲国家欢迎中国更加积极的方式。

“（中国在非洲）拥有大量的政治 、外交和金融资产，如果完全使用，将改变该地区的和平与安全局势。”肯尼亚总统Uhuru Kenyatta表示。

“中国的到来意味着西方无法再用援助要挟我们。”乌干达一名官员称。（完）