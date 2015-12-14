南非财长人选一波三折 总统祖马最终选择Gordhan出任

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透约翰内斯堡12月13日 - 南非总统祖马周日任命Pravin Gordhan为财政部长，在本周南非金融市场出现疯狂抛售前后，两次更换财政部长人选。
Gordhan出任财政部长的重磅消息推动南非兰特ZAR=D3周日晚间飙升近5%，但仍未能平息外界对总统的如潮批评。
祖马周三晚间解除内内(Nhlanhla Nene)的财长职务，由名气相对较小的议员David van Rooyen接任，这个决定激起一片反对之声并引起金融市场动荡。
内内被解职的消息推动兰特创下纪录低点，引发银行股抛售潮，并推动本币及美元计价的债券收益率(殖利率)猛升。内内主张严格控制政府支出。
南非股市.JALSH之后在周四和周五共蒸发1,696亿兰特(106.8亿美元)。
有分析师曾质疑van Rooyen稳定南非经济的能力，由于从煤炭到黄金众多大众商品出口价格普降，南非经济受到打击。
Gordhan曾在2009-2014年期间担任南非财长。(完)
(编译 孙国玉；审校 张荻)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
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