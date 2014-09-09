克什米尔地区遭遇50年不遇暴雨 印巴已有420人丧生

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透穆扎法拉巴德/斯利那加9月9日(记者 Abu Arqam Naqash/Adnan Abidi) - 克什米尔地区50年来的最大降雨令印度及巴基斯坦政府机构猝不及防，该地区因暴雨死亡的人数达到了420人，目前仍有数以千人仍被困在屋顶上，人们对政府机构预防灾害工作的不满周二愈加强烈。
在印属克什米尔，逾2,000个村落及斯利那加市区被暴雨淹没。
“造成的损害令人震惊，克什米尔部分地区，过去三天人们一直被困在自家的屋顶上，”印度国家灾难反应部队的一位高官称。
这位要求匿名的高官表示，如果该机构之前得到准确的天气预报，他原本可以在克什米尔部署救灾反应部队。
“由于气象部门之前没有任何的警告，导致我们猝不及防。闪电般的洪水突然袭来，”他表示说。
印度方面已有约22,000人被从家中疏散，迄今已报告有217人死亡。
巴基斯坦方面，报告其所属的克什米尔地区和其它北部地区已有203人在洪水中丧生。
巴基斯坦国家灾难管理局(SDMA)官员Saeed Qureshi表示，由于降雨量过大，原本的紧急预案毫无用处。
“没人能挑战自然，”Qureshi说，“我们做了紧急预案，识别出河岸和山坡中易受洪水冲击的人群，但远超预期的巨大降雨量，给山区制造了远远超出我们想象的浩劫。”（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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