菲律宾推动南海争议国际仲裁 中方称不接受不参与

路透阿姆斯特丹7月7日 （记者 Toby Sterling） - 菲律宾周二在不公开听证中称，国际法院应介入菲律宾与中国有关在南中国海开发自然资源和捕鱼的权利的争议。

中国拒绝参加仲裁，但考虑到中国海军力量日益增长，地区紧张关系加剧，亚洲各国政府和华府正密切关注这桩海牙国际常设仲裁法院将审议的案件。

由五位法官组成的庭审团将于本周听证，并决定国际常设仲裁法院是否对中菲争议具有管辖权。

菲律宾于2013年向该法院提起诉讼，寻求实施在其“专属经济区”海域进行开发的权利。

菲律宾称，国际常设仲裁法院是解决《联合国海洋法公约》覆盖的争议的恰当地点。中菲均签署了该公约。“菲律宾认为国际常设仲裁法院对菲律宾作出的所有声索都具有管辖权，”代表菲律宾的律师保罗·雷切尔（Paul Reichler）。

他称他“有信心”认为该法院最终将裁定菲律宾胜诉。

中国外交部发言人华春莹称，中国已多次阐明不接受、不参与的立场。她在周二于北京召开的例行记者会上表示“中国反对菲方提起和推进仲裁程序的任何做法。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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