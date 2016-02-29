东盟外长对南海紧张局势表示严重关切

(本文由路透中文网编译提供)

路透万象2月29日 （记者 Simon Webb） - 东南亚国家联盟（东盟）周六对围绕南海主权争议的紧张局势表示关切。

“部长们仍对近期和当前事态进展表示严重关切。”东盟外长老挝会议后发表的声明中称。老挝今年是东盟轮值主席国。

东盟外长声明称，填海造地和逐步升级的活动加剧紧张局势，可能破坏该地区的和平、安全与稳定。

美国多次批评中国在南海建设人工岛屿和设施，并派军舰前往争议区域附近航行，宣示自由航行权利。

美国白宫官员周五呼吁中国国家主席习近平防止南海军事化。越南副总理兼外长范平明（Pham Binh Minh）在东盟外长会议后对记者称，呼吁南海非军事化，并表示对中国在南海军事活动深感关切。

柬埔寨外长贺南洪（Hor Namhong）称，东盟达成共识，寻求促成中国与东盟外长会晤，讨论南海问题和其他事宜。(完)