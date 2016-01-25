克里称老挝希望避免南海军事化

中国武汉死亡黑天鹅检出H5N8亚型禽流感病毒--OIE
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
路透万象1月25日 - 美国国务卿克里周一与老挝总理通邢会晤后称，老挝希望其海上权益受到尊重，也希望避免在南海的军事化。
老挝是东盟2016年轮值主席国，将在今年晚些时候主持召开包括中美领导人出席的一次地区峰会。
“他明确表示希望东盟团结一致，希望海上权益受到尊重。他还希望避免军事化，避免冲突。”克里在访问老挝期间对记者称。当被问到老挝作为东盟轮值主席国是否会在南海主权争端问题上持强硬立场时，克里作出了上述回复。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)