克里称老挝希望避免南海军事化

(本文由路透中文网编译提供)

路透万象1月25日 - 美国国务卿克里周一与老挝总理通邢会晤后称，老挝希望其海上权益受到尊重，也希望避免在南海的军事化。

老挝是东盟2016年轮值主席国，将在今年晚些时候主持召开包括中美领导人出席的一次地区峰会。

“他明确表示希望东盟团结一致，希望海上权益受到尊重。他还希望避免军事化，避免冲突。”克里在访问老挝期间对记者称。

当被问到老挝作为东盟轮值主席国是否会在南海主权争端问题上持强硬立场时，克里作出了上述回复。(完)