克里称老挝希望避免南海军事化

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月19日
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
(本文由路透中文网编译提供)
路透万象1月25日 - 美国国务卿克里周一与老挝总理通邢会晤后称，老挝希望其海上权益受到尊重，也希望避免在南海的军事化。
老挝是东盟2016年轮值主席国，将在今年晚些时候主持召开包括中美领导人出席的一次地区峰会。
“他明确表示希望东盟团结一致，希望海上权益受到尊重。他还希望避免军事化，避免冲突。”克里在访问老挝期间对记者称。
当被问到老挝作为东盟轮值主席国是否会在南海主权争端问题上持强硬立场时，克里作出了上述回复。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透1月19日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:01时,1美元=6.8729 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9 0.744 1.76 市北高新 18.84 1.081 2.54 大众交通 6.23 0.707 1.28 永生投资 12.89 1.529 1.23 老凤祥 3
路透1月19日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间16:02时,1港元=0.8857 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 16.60 7.77 2.41 南玻 11.10 5.92 2.12 深康佳 4.32 2.77 1.76 ST中华 11.30 4.78 2.67 ST中冠 9.4
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。