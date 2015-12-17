澳大利亚称没有计划停止南海巡逻飞行

路透悉尼12月17日 （记者 Matt Siegel） - 澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周四称，澳大利亚不会屈从中国的压力，不会停止在南海有争议岛礁附近的巡逻飞行。

澳大利亚国防部周二称，一架澳大利亚飞机11月25日至12月4日期间在南海执行了一次“例行海上巡逻”。美国海军太平洋舰队司令斯威夫特警告称，南海争端可能令该地区卷入军备竞赛。

佩恩称，澳大利亚不会因中国的警告而停止，并称这些巡逻飞行是澳大利亚帮助维持地区稳定与安全的常规行动的一部分。澳大利亚的巡逻行动引发中国方面的愤怒回应。

“我们在该地区的航行一直非常有建设性，”她在阿德莱德向记者表示。

中国官媒《环球时报》发表的评论文章称，“澳大利亚军机最好别经常来南海凑热闹，尤其别贴着中国岛礁测试中国的耐心”。

“千万不要大家都小心翼翼的，但哪一天阴差阳错寸劲一来掉下一架飞机，偏偏是澳大利亚的，那太不应该了。”（完）