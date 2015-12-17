澳大利亚称没有计划停止南海巡逻飞行

全球金融：银行业已开始将迁移计划付诸实施，以应对英国硬退欧
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼12月17日 - 澳大利亚国防部长玛丽斯·佩恩（Marise Payne）周四称，澳大利亚不会屈从中国的压力，不会停止在南海有争议岛礁附近的巡逻飞行。
澳大利亚国防部周二称，一架澳大利亚飞机11月25日至12月4日期间在南海执行了一次“例行海上巡逻”。美国海军太平洋舰队司令斯威夫特警告称，南海争端可能令该地区卷入军备竞赛。
佩恩称，澳大利亚不会因中国的警告而停止，并称这些巡逻飞行是澳大利亚帮助维持地区稳定与安全的常规行动的一部分。澳大利亚的巡逻行动引发中国方面的愤怒回应。
“我们在该地区的航行一直非常有建设性，”她在阿德莱德向记者表示。
中国官媒《环球时报》发表的评论文章称，“澳大利亚军机最好别经常来南海凑热闹，尤其别贴着中国岛礁测试中国的耐心”。
“千万不要大家都小心翼翼的，但哪一天阴差阳错寸劲一来掉下一架飞机，偏偏是澳大利亚的，那太不应该了。”（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
将工作岗位从伦敦转移起初可能较为缓慢，各银行更关注获得监管机构的批准，并为工作新址安装必要的基础设备，或是增加在欧盟打前站的人数，这样他们能继续出售产品并为欧盟客户提供服务。
金融股指数 本周收低2.8%，在过去四周里为第三次录得周线跌幅。 澳洲四大银行全都连续第二周周线下跌，跌幅介于2.7-4.1%。 矿业股指数 日内一度下跌1.8%，为2016年12月16日以来最大盘内跌幅。 力拓 与必和必拓 分别下跌1.9%和1.3%。（完） ****查阅相关新闻或页面，请点选下列代码连结**** 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选