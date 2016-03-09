美国正与澳大利亚磋商在澳部署远程轰炸机事宜--报导

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透悉尼3月9日 - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报导称，美国正与澳大利亚商谈在澳部署远程轰炸机事宜。
ABC援引美国太平洋空军司令洛莉·罗宾逊（Lori Robinson）上将的说法称，美国正与澳大利亚就允许美国B-1轰炸机和加油机暂时驻扎在澳大利亚北领地事宜进行磋商。
近几周，美国与中国之间关系趋于紧张。
美国海军在南海多次实施航行自由行动，派舰艇在南海争议岛屿附近航行，且有报导称中国在南海岛礁部署先进导弹、战机及雷达设备，这些因素导致中美互相指责对方在南海推行军事化。
ABC引述罗宾逊的话称，美国将继续在南海实施航行自由行动，并呼吁澳大利亚实施类似行动。
罗宾逊称：“我们鼓励该地区及全世界任何一方遵照国际准则，在国际空域（及水域）航行与飞行。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。