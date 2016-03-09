美国正与澳大利亚磋商在澳部署远程轰炸机事宜--报导

路透悉尼3月9日 - 澳大利亚广播公司（ABC）周三报导称，美国正与澳大利亚商谈在澳部署远程轰炸机事宜。

ABC援引美国太平洋空军司令洛莉·罗宾逊（Lori Robinson）上将的说法称，美国正与澳大利亚就允许美国B-1轰炸机和加油机暂时驻扎在澳大利亚北领地事宜进行磋商。

近几周，美国与中国之间关系趋于紧张。

美国海军在南海多次实施航行自由行动，派舰艇在南海争议岛屿附近航行，且有报导称中国在南海岛礁部署先进导弹、战机及雷达设备，这些因素导致中美互相指责对方在南海推行军事化。

ABC引述罗宾逊的话称，美国将继续在南海实施航行自由行动，并呼吁澳大利亚实施类似行动。

罗宾逊称：“我们鼓励该地区及全世界任何一方遵照国际准则，在国际空域（及水域）航行与飞行。”（完）