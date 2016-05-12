澳大利亚支持美国在南海执行的航行自由行动

中国中央政府批准香港两名司长请辞 林郑月娥宣布参选特首（更新版）
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。
路透悉尼5月12日 - 澳大利亚周四对美国在南海永暑礁附近海域执行航行自由行动表示支持。
美国海军“威廉·P·劳伦斯号”导弹驱逐舰周二驶入中国控制的永暑礁12海里范围内。中国外交部称，美国军舰非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，损害地区和平稳定。
美国国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，上述行动旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张”。
澳大利亚一贯支持美国主导的在南海进行的航行自由行动。
澳大利亚总理特恩布尔对记者表示，他周四上午与美国总统奥巴马通电话时重申支持立场。
“我们谈论了我们地区的安全事宜，确认我们强烈致力于该地区的航行自由，并强调以和平方式、遵照国际法解决任何领土争议的重要性。”特恩布尔说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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