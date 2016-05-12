澳大利亚支持美国在南海执行的航行自由行动

美国国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，上述行动旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张”。

澳大利亚一贯支持美国主导的在南海进行的航行自由行动。

澳大利亚总理特恩布尔对记者表示，他周四上午与美国总统奥巴马通电话时重申支持立场。

“我们谈论了我们地区的安全事宜，确认我们强烈致力于该地区的航行自由，并强调以和平方式、遵照国际法解决任何领土争议的重要性。”特恩布尔说道。（完）