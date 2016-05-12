澳大利亚支持美国在南海执行的航行自由行动

《汇市简讯》美元/日圆自113.26起出现一些空头回补
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼5月12日 - 澳大利亚周四对美国在南海永暑礁附近海域执行航行自由行动表示支持。
美国海军“威廉·P·劳伦斯号”导弹驱逐舰周二驶入中国控制的永暑礁12海里范围内。中国外交部称，美国军舰非法进入中国南沙群岛有关岛礁邻近海域，损害地区和平稳定。
美国国防部发言人乌尔班（Bill Urban）称，上述行动旨在“挑战某些声索方在南中国海的过度主权主张”。
澳大利亚一贯支持美国主导的在南海进行的航行自由行动。
澳大利亚总理特恩布尔对记者表示，他周四上午与美国总统奥巴马通电话时重申支持立场。
“我们谈论了我们地区的安全事宜，确认我们强烈致力于该地区的航行自由，并强调以和平方式、遵照国际法解决任何领土争议的重要性。”特恩布尔说道。(完)
编译：刘珞焱 发稿：程芳
0754GMT - * 美元/日圆跌至113.26之后出现一些空头回补，但上档空间有限 * 回升走势受限于113.50日圆区域，此水位上方到114.00卖压沉重 * 由于美元全线承压，美元/日圆趋势依然偏下档 * 海外基金希望尽量从美元/日圆走势中获利 * 日本进口商买盘有可能在113.00之前回归 * 据称该水准下方有停止单，一些与期权相关 * 从114.50左右起有卖单，也与期权有关 (完) (编译 白云; 审校 蔡美珍)
“基本面不错，中国的房地产市场有望改善。中国可能减少汽车购置优惠，但不会减少很多，所以汽车生产可能继续增长，这利好铜价。”
路透1月17日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:03时,1美元=6.87 72人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元) A/B股比价 仪电电子 9.4 0.752 1.82 市北高新 19.19 1.08 2.58 大众交通 6.2 0.705 1.28 永生投资 13.2 1.555 1.23 老凤祥 40.19 3.502