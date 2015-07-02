卫星图像显示中国在南沙群岛的机场跑道项目几近完成

(本文由路透中文网编译提供)

路透7月2日 - 新的卫星图片显示，中国几近完成南沙群岛3,000米长飞机跑道工程的建设。

美国一位军方指挥官5月曾对路透称，中国在永暑礁的机场跑道可能会在年底前投入运行。但6月28日的卫星图像显示，该机场跑道投入运行的时间可能会更早。

中国外交部周二称，中国在南沙群岛部分驻守岛礁上的建设已于近日完成陆域吹填工程。

最新的卫星图片是卫星影像公司DigitalGlobe拍摄的，华盛顿智库战略与国际研究中心旗下的Asia Maritime Transparency Initiative （AMTI）发布了这些图片。

AMTI称，中国方面正在对该机场跑道项目进行铺设和标记作业，跑道旁边建有停机坪和滑行道。

AMTI还称，通过卫星图片可以看到永暑岛上有两处直升机起降场、最多十个卫星通信天线以及一个可能的雷达塔。卫星图像还显示，有一艘中国海军船舰停泊在港口。(完)