中国称与文柬老三国就南海问题达成共识

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京4月24日 - 中国外交部周日称，中国与文莱、柬埔寨及老挝就南海问题达成共识，中方和三国都认为南沙部分岛礁存在的争议不是中国和东盟之间的问题，不应影响中国-东盟关系。
根据中国外交部网站公告，中国外交部长王毅周六在老挝会见记者时应询表示，中方与文莱、柬埔寨、老挝三国就南海问题分别达成重要共识。
公告称，中方和三国都认为南沙部分岛礁存在的争议不是中国和东盟之间的问题，不应影响中国-东盟关系。
东盟成员国菲律宾、越南、马来西亚及文莱对南海提出主权声索。中国是许多东盟国家最大的贸易伙伴国。（完）
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。