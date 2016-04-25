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亚洲 | 2016年 4月 25日 星期一 11:06 BJT

中国称与文柬老三国就南海问题达成共识

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月24日 - 中国外交部周日称，中国与文莱、柬埔寨及老挝就南海问题达成共识，中方和三国都认为南沙部分岛礁存在的争议不是中国和东盟之间的问题，不应影响中国-东盟关系。

根据中国外交部网站公告，中国外交部长王毅周六在老挝会见记者时应询表示，中方与文莱、柬埔寨、老挝三国就南海问题分别达成重要共识。

公告称，中方和三国都认为南沙部分岛礁存在的争议不是中国和东盟之间的问题，不应影响中国-东盟关系。

东盟成员国菲律宾、越南、马来西亚及文莱对南海提出主权声索。中国是许多东盟国家最大的贸易伙伴国。(完)

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