英国外交大臣呼吁南海航行和飞行自由

路透北京8月12日（记者 Michael Martina） - 英国外交大臣哈蒙德周三在北京演讲时呼吁南海航行和飞行自由，并称二战后亚洲的和解进程“尚未完成”。哈蒙德此前访问了日本。

哈蒙德称，英国强烈希望南海稳定，但对领土问题不设立场。

哈蒙德在大学演讲时称：“我们希望亚洲与其他地区一样，主权争议的解决基于规则，而非基于实力，希望解决方式有利于该地区长期和平与稳定，希望确保航行和飞行自由，并遵守国际法。”

中国认为日本在侵华历史问题上缺乏诚意，这成为两国关系的长期障碍，并且近年来两国间在东海的领土争议升温。

哈蒙德说：“我们需要考虑到这样的事实：与西欧不同，（亚洲的）和解进程尚未完成。”

哈蒙德对记者称，英国将派代表出席中国9月3日举行的阅兵，但未透露其他详情。

他说：“要记住，二战中有数以千计的英国军人在亚洲牺牲，这是应该纪念的。”

他补充道：“总的来说，我们不太喜欢阅兵，这种展示全新进攻性军备的方式。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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