英国官员称将支持南海仲裁案裁决 中国表强烈不满

路透北京4月20日 - 针对英国外交国务大臣斯瓦尔（Hugo Swire）近日有关南海问题的言论，中国外交部作出回应。

斯瓦尔表示，海牙仲裁庭即将就南海仲裁案作出的的裁决有约束力，英国将与美国一道支持仲裁判决，且相关裁决可成为中国与菲律宾恢复主权争议对话的契机。

中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问及此事时称：“斯瓦尔先生的有关言论罔顾事实，充满歧视和偏袒，严重违背英方在有关问题上不持立场的承诺，我们对此强烈不满。”

她表示：“所谓南海紧张完全是美、菲出于各自政治目的联手上演的一出双簧。”

“事实证明，如果南海紧张，美国才是最大的推手。”