美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透北京4月20日 - 针对英国外交国务大臣斯瓦尔（Hugo Swire）近日有关南海问题的言论，中国外交部作出回应。
斯瓦尔表示，海牙仲裁庭即将就南海仲裁案作出的的裁决有约束力，英国将与美国一道支持仲裁判决，且相关裁决可成为中国与菲律宾恢复主权争议对话的契机。
中国外交部发言人华春莹在例行记者会上被问及此事时称：“斯瓦尔先生的有关言论罔顾事实，充满歧视和偏袒，严重违背英方在有关问题上不持立场的承诺，我们对此强烈不满。”
她表示：“所谓南海紧张完全是美、菲出于各自政治目的联手上演的一出双簧。”
“事实证明，如果南海紧张，美国才是最大的推手。”
华春莹称，南海仲裁案严重损害了《联合国海洋法公约》的严肃性和权威性，是对国际法的滥用，中方不接受、不参与南海仲裁案。（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。