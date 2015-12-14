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时事要闻 | 2015年 12月 14日 星期一 08:27 BJT

中国海军近日在南海相关海域进行训练

路透北京12月13日 - 中国国防部周日称，中国海军近日在有南海相关海域进行训练。

“中国人民解放军海军于近日组织舰艇编队经西太平洋海域赴南海相关海域进行训练，”中国国防部发表声明称。

“此次行动是根据今年海军年度训练计划做出的例行性安排。”

中国官方媒体近日在社交媒体发布的照片显示，中国海军船只在南海参与实弹演习，但没有说明演习的确切发生地。

中国国防部上周表示，对于美国在新加坡部署P-8反潜巡逻机一事，中国将密切关注相关事态发展。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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