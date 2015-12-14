中国海军近日在南海相关海域进行训练

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京12月13日 - 中国国防部周日称，中国海军近日在有南海相关海域进行训练。
“中国人民解放军海军于近日组织舰艇编队经西太平洋海域赴南海相关海域进行训练，”中国国防部发表声明称。
“此次行动是根据今年海军年度训练计划做出的例行性安排。”
中国官方媒体近日在社交媒体发布的照片显示，中国海军船只在南海参与实弹演习，但没有说明演习的确切发生地。
中国国防部上周表示，对于美国在新加坡部署P-8反潜巡逻机一事，中国将密切关注相关事态发展。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。