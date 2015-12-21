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时事要闻 | 2015年 12月 21日 星期一 11:56 BJT

中国外长王毅称南海局势相对稳定

路透柏林12月19日 - 中国外交部长王毅周六称，南海局势相对稳定，希望该地区之外的国家协助维护南海稳定，而非煽风点火。

中国媒体报导称，近日中国海军派出驱护舰、潜艇、预警机、战斗机等多型兵力，在南海进行了演习。

王毅在访问德国期间称，有些域外国家对南海局势表关切，中方对此表示理解，但这些国家应该支持维护南海稳定的努力，而非制造紧张甚至煽风点火。

美国太平洋舰队司令近期警告称，随着各国越来越试图动用武力解决领土争端，南海地区可能会陷入军备竞赛。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

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