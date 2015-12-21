中国外长王毅称南海局势相对稳定

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透柏林12月19日 - 中国外交部长王毅周六称，南海局势相对稳定，希望该地区之外的国家协助维护南海稳定，而非煽风点火。
中国媒体报导称，近日中国海军派出驱护舰、潜艇、预警机、战斗机等多型兵力，在南海进行了演习。
王毅在访问德国期间称，有些域外国家对南海局势表关切，中方对此表示理解，但这些国家应该支持维护南海稳定的努力，而非制造紧张甚至煽风点火。
美国太平洋舰队司令近期警告称，随着各国越来越试图动用武力解决领土争端，南海地区可能会陷入军备竞赛。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。