焦点：外国官员和分析人士预计中国未来将在南海人工岛礁起降战机（更新版）

资料图片：美国海军P-8A波塞冬巡逻机在空中拍到的中国南海岛礁建设视频截图。 REUTERS/U.S. Navy/Handout via Reuters

（新增中国外交部最新评论并调整段落顺序）

路透香港/北京1月5日 （记者 Greg Torode/Michael Martina） - 外国官员和分析人士称，中国征用民航飞机在南海永暑礁机场进行校验试飞，表明中国正按计划完成在南海争议地区的设施建设，未来势必会有军用飞机在此起降。

中国外交部官员周六证实中国在南沙群岛永暑礁新建机场校验试飞。这是中国首次在南海人工岛礁机场进行试飞活动。

越南就此提出正式外交抗议，菲律宾外交部发言人傅查理（Charles Jose）称，菲律宾亦计划提出外交抗议。

“主要是担心中国将有能力控制南中国海，这将影响航行自由和飞越自由。”傅查理表示。

美国国务院发言人柯比（John Kirby）称，中方在永暑礁校验试飞“加深紧张局势，威胁地区安全”。

美国参议院军事委员会主席麦凯恩则批评奥巴马政府，指责继去年10月美国军舰在南海中国人工岛礁附近巡航后未采取进一步巡航行动。

中国已在南海人工岛礁进行了一年多的机场建设，此次试飞活动并不意外。

永暑礁的机场跑道长3,000米，足够远程轰炸机、运输机和中国最先进的战斗机起降，这意味着中国战机将可深入南海地区。

中国曾多次强调，中方在南沙群岛有关岛礁上的建设更多是为各类民事需求服务。

中国外交部发言人华春莹就永暑礁新建机场校验飞行活动答记者问时表示，中国政府征用民航飞机对该机场进行校验试飞，旨在测试该机场设施是否符合民用航空标准，有关活动完全是中方主权范围内的事情。

在被问及如何看待麦凯恩的言论时，华春莹表示，“希望美方能够采取客观公允的态度，不要发表任何混淆视听、不利于地区和平稳定的言论。”

然而，澳大利亚国立大学战略与国防研究中心的访问学者Leszek Buszynski称，他认为中国军用飞机在南海岛礁起降“在所难免”。

他表示，一旦中国在该地区加强了空中力量，未来在该地区设立防空区是可行、可能的，尽管短期内可能性还不大。

“完成多次试飞后，下一步将会有战斗机在这里降落--譬如苏-27和苏-33，它们将永久部署在这里。他们可能会这么做。”（完）