王毅称中国在南沙群岛上的立场不会改变

美国前财政部高官Nason出任美联储副主席呼声高--消息
路透华盛顿/纽约1月19日 - 据熟悉人员筛选情况的消息人士周四透露，美国通用电气(奇异,GE)高管及前美国财政部官员内森(David Nason)，是特朗普任内接掌联邦储备委员会(美联储/FED)副主席的热门人选，此一职位将负责美联储的银行业监管事务。
路透北京6月27日 - 中国外交部长王毅周六在出席第四届世界和平论坛回答有关南海问题提问时称，中方在南沙群岛上的立场为中国历届政府所坚持，一以贯之，当然不会改变。
“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代。”
王毅称：“中国早在1000多年前就是航海大国，当然是最先发现、使用并管辖南沙群岛的国家。”
他还称：“二战期间，日本侵占了南沙群岛。二战结束后，中国政府根据《开罗宣言》、《波兹坦公告》等一系列国际公约和协议，依法、公开收复了南沙群岛。中国和美国当时是盟国，中方人员曾坐着美国的军舰去收复南沙群岛。这一点美方朋友应很清楚。”
“中国在南海问题上实际是最大的受害者。”
王毅称：“从上世纪70年代以来，一些国家就开始在其侵占的中国岛礁上大兴土木，修建各种设施，包括大量军事设施。而中国最近开始进行的一些必要建设，主要是为了改善岛礁上人员的工作和生活条件。”（完）
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路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。