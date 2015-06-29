王毅称中国在南沙群岛上的立场不会改变

路透北京6月27日 - 中国外交部长王毅周六在出席第四届世界和平论坛回答有关南海问题提问时称，中方在南沙群岛上的立场为中国历届政府所坚持，一以贯之，当然不会改变。

“中国对于南沙群岛的主权要求并没有扩大，但也决不会缩小，否则我们无法面对先人和前辈。同时，那种蚕食和侵犯中国领土主权和权益的现象也不能再继续下去，因为那将使我们无法向子孙后代交代。”

王毅称：“中国早在1000多年前就是航海大国，当然是最先发现、使用并管辖南沙群岛的国家。”

他还称：“二战期间，日本侵占了南沙群岛。二战结束后，中国政府根据《开罗宣言》、《波兹坦公告》等一系列国际公约和协议，依法、公开收复了南沙群岛。中国和美国当时是盟国，中方人员曾坐着美国的军舰去收复南沙群岛。这一点美方朋友应很清楚。”

“中国在南海问题上实际是最大的受害者。”

王毅称：“从上世纪70年代以来，一些国家就开始在其侵占的中国岛礁上大兴土木，修建各种设施，包括大量军事设施。而中国最近开始进行的一些必要建设，主要是为了改善岛礁上人员的工作和生活条件。”（完）

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