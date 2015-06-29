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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 29日 星期一 14:56 BJT

王毅称中国在南沙群岛上的立场不会改变

中国外交部长王毅周六在出席第四届世界和平论坛回答有关南海问题提问时称，中方在南沙群岛上的立场为中国历届政府所坚持，一以贯之，当然不会改变。路透

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