美国指责中国限制南海航行和飞越活动 中方作出回应

路透北京8月10日 - 中国周一回应了美国对中国限制南海航行和飞越活动的指责。

中国外交部在发给路透的声明中称，航行和飞越自由绝不等于外国军机、军舰可以违反国际法，从事危害他国主权和安全的行为。

中国外交部称，南海是中方主要货运和能源通道，中方对南海航行自由有同样关切。

美国务卿克里上周在吉隆坡举行的东盟外长会议上发表讲话时称，中国在人造岛屿上建设用于“军用目的”的设施正在引发紧张局势，有使其他声索国面临“军事冲突”的风险。

克里亦指责中国近几个月限制南海航行和飞越活动，并称美国不会接受限制航行和飞越自由以及其它合法利用该海域的做法。

中国外交部在声明中称，中方已对外宣布于6月底完成了南沙群岛部分驻守岛礁陆域吹填工程，下一阶段将逐步建设主要用于公益目的的设施，包括综合性灯塔、海上应急救捞设施、气象观测站、海洋科研中心以及医疗和急救设施等。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王燕焜

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