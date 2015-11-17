中国称在南海问题上保持了极大克制

路透北京11月17日 （记者 Michael Martina） - 中国外交部副部长刘振民周二称，中国为保持南海和平稳定，在南海问题上保持了极大克制。

刘振民称，“在南沙群岛露出水面的四十多个礁当中，已经有四十二个被我们周边三个国家非法侵占了。”

“中国政府有权力也有能力收复被周边国家非法侵占的这些岛礁，但是我们没有做，我们保持了极大的克制，我们的目的是为了保持南海的和平稳定，”刘振民表示。

东亚峰会将于本周晚些时候在吉隆坡举行，南海问题很可能会成为此次峰会的关注点。

南海问题虽然不是马尼拉APEC峰会的正式议题，但预计峰会间隙将会讨论该问题。

周二抵达马尼拉的美国总统奥巴马将出席上述两个峰会。中国国家主席习近平将出席马尼拉APEC峰会，中国国务院总理李克强将出席东亚峰会。

刘振民称，“尽管我们不希望南海问题作为东亚峰会的关注点，但这是避免不了的，因为有些国家肯定会提出这样的问题。”

刘振民称，中国的南海岛礁根本不存在军事化的问题，并称有人太过关注中国在南海岛礁建设的跑道长度。

“实际上，建得越大，越有利于我们建设更多的民用设施，”刘振民称，并提到“去年MH370事件之后，以及遇到一些海上灾难事故的时候，南海周边地区各个国家的海上救助能力和海上应急能力很差、很弱。”

刘振民称，“中国南沙岛礁建设，主要目的还是为了建设更多的民用和综合设施。”

他说道，中国正在南海岛礁上建设灯塔等设施，并会保护好岛上的生态。