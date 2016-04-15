中国国防部称美菲强化军事同盟是冷战思维的体现

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透上海4月15日 - 中国国防部称，美国与菲律宾强化军事同盟是冷战思维的体现，不利于南海和平稳定。
国防部网站周四晚刊登了中国国防部就美菲军事合作有关问题的看法。
国防部称：“美菲强化军事同盟，加强前沿军事部署，举行有针对性的联合军演，是冷战思维的体现，不利于南海和平稳定。我们敦促有关各方切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。”
国防部并表示：“美菲在南海开展联合巡航，推动了地区军事化，不利于地区和平稳定。我们敦促有关方在开展双边军事合作时不针对第三方，不损害第三方利益。中国军队将高度关注有关动向，坚决维护国家领土主权和海洋权益。”（完）
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。