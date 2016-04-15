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时事要闻 | 2016年 4月 15日 星期五 10:03 BJT

中国国防部称美菲强化军事同盟是冷战思维的体现

路透上海4月15日 - 中国国防部称，美国与菲律宾强化军事同盟是冷战思维的体现，不利于南海和平稳定。

国防部网站周四晚刊登了中国国防部就美菲军事合作有关问题的看法。

国防部称：“美菲强化军事同盟，加强前沿军事部署，举行有针对性的联合军演，是冷战思维的体现，不利于南海和平稳定。我们敦促有关各方切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。”

国防部并表示：“美菲在南海开展联合巡航，推动了地区军事化，不利于地区和平稳定。我们敦促有关方在开展双边军事合作时不针对第三方，不损害第三方利益。中国军队将高度关注有关动向，坚决维护国家领土主权和海洋权益。”（完）

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