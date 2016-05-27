（更正）中国三沙市将成为堪比马尔代夫的度假胜地--中国日报

（更正标题马尔代夫名称）

路透北京5月27日 - 《中国日报》周五援引中国三沙市市长肖杰报导称，三沙市将成为堪比马尔代夫的度假胜地。

肖杰接受《中国日报》采访称，希望三沙市成为堪比马尔代夫的重要旅游胜地。

肖杰称，三沙市将开发一些岛礁接待游客，并称向公众和游客开放的地点将位于非军事存在的岛礁。他表示这将是有序、渐进的过程。

肖杰称将引入水上飞机、海岛婚礼、钓鱼和潜水等旅游项目；游客的到来将带动潜水和冲浪活动的需求。

他还称，邮轮观光游非常受欢迎，一票难求。他表示此类旅行不轻松，但许多有爱国精神的人想要尝试。（完）