美越关系变暖或令中国在南海的战略前景复杂化

2016年5月23日，越南河内，美国总统奥巴马与越南国家主席陈大光在欢迎仪式上握手。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港/北京5月27日 （记者 Greg Torode/Megha Rajagopalan） - 美国和越南的举动令中国在南海的战略前景变得复杂化。

美国总统奥巴马访越期间宣布美国完全解除对越南致命性武器的禁运，并一再坚称此举并非针对中国。

但地区军方消息人士和安全分析人士称，美越关系完全正常化将令中国在短期和更长期面临战略上的麻烦。

上述分析人士称，军事行动方面，中国面临这种短期前景：越南获得美国的雷达和感测器、侦察机和无人机，能更好监测和瞄准中国的力量。

较长期来看，此举令越南成为奥巴马亚太再平衡战略的重要部分。美国武器制造商将与俄罗斯争夺对越南的大额武器销售合同。军方消息人士称，美国海军可能实现使用金兰湾的夙愿。金兰湾是南海最好的天然港。

据外交消息人士，之后美越可能出于对中国的关切进行政治合作以及更多情报共享，即使越南不采取任何朝向双方军事结盟的正式步骤。

这些举动吻合越南军事分析人士的目标。后者告诉路透，他们希望谨慎地增加中国军队再次攻击越南的成本。

中国官方迄今对此保持沉默。

但中国国际问题研究院研究员、前外交官阮宗泽称，中国正密切关注越南对现代武器的采购以及越南在南海的活动。中国国际问题研究院是中国外交部直属专业研究机构。

阮宗泽称，今后这并非不可能影响到中越之间的领土争议。

香港岭南大学大陆安全专家张宝辉（音）称，他认为越南战略家知道他们的军力永远无法胜过中国的现代化军队，所以越南必须仰赖外交与中国保持稳定关系。

张宝辉称，他预计奥巴马访越后这种情形将持续，称这是“代价最低的防御”。

“越南正使美国加入一个增强的威慑战略。”他说道。“为了加强与中国的关系，他们必须打美国牌。”

美国海军官员称，他们希望逐渐增加船只访问越南的次数，但也清楚越南担忧这会造成向中国过度施压。

据越南军方媒体报导，越南官员3月宣布向外国海军开放金兰湾的一个新国际港口时，中国是获得首批正式邀请的外国军队之一。

美国的港口访问目前是长期规划的正式活动。但美国军方官员称，服务协议是允许美国战舰常规访问金兰湾的一个长期选项。

安全分析人士称，即使美军船只访问仅少量增加，也会令中国在南海的行动更加复杂化。（完）