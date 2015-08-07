王毅在东盟地区论坛上谈南海问题 批驳菲日言论

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月7日 - 根据中国外交部网站发布的声明，中国外长王毅在东盟地区论坛上谈南海问题并全面阐明了中方立场，有针对性地批驳了菲律宾、日本的不实之辞。

中国外交部网站声明称，在东亚系列外长会期间，菲律宾外长攻击中国的南海政策，鼓吹针对中国的仲裁案。日本外相则支持菲律宾，并称所有人造岛礁都不能产生合法权益。

王毅称：“首先，南海局势总体是稳定的，并不存在发生重大冲突的可能。因此，中方反对任何夸大分歧、渲染对立、制造紧张的非建设性言行，这完全不符合实际情况。”

“中方对南海的航行自由有同样关切。……直到今天，从没有发生一起南海航行自由受到影响的情况。”

王毅称：“中国实际上是南海问题的受害者，但为维护南海和平稳定，我们保持了极大克制。”

王毅指出，上世纪70年代后，菲律宾通过4次军事行动，非法侵占了中国南沙群岛的8个岛礁，这就是中菲领土争端的真实起源。

王毅还称，这些年来，日本花费100亿日元，用钢筋水泥将海上的一个弹丸之地--冲之鸟礁建造成一个人工岛，然后据此向联合国提出200海里专属经济区要求。

“日本在评论别人之前，首先要好好检讨自己的言行。”