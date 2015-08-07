王毅在东盟地区论坛上谈南海问题 批驳菲日言论

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月7日 - 根据中国外交部网站发布的声明，中国外长王毅在东盟地区论坛上谈南海问题并全面阐明了中方立场，有针对性地批驳了菲律宾、日本的不实之辞。
中国外交部网站声明称，在东亚系列外长会期间，菲律宾外长攻击中国的南海政策，鼓吹针对中国的仲裁案。日本外相则支持菲律宾，并称所有人造岛礁都不能产生合法权益。
王毅称：“首先，南海局势总体是稳定的，并不存在发生重大冲突的可能。因此，中方反对任何夸大分歧、渲染对立、制造紧张的非建设性言行，这完全不符合实际情况。”
“中方对南海的航行自由有同样关切。……直到今天，从没有发生一起南海航行自由受到影响的情况。”
王毅称：“中国实际上是南海问题的受害者，但为维护南海和平稳定，我们保持了极大克制。”
王毅指出，上世纪70年代后，菲律宾通过4次军事行动，非法侵占了中国南沙群岛的8个岛礁，这就是中菲领土争端的真实起源。
王毅还称，这些年来，日本花费100亿日元，用钢筋水泥将海上的一个弹丸之地--冲之鸟礁建造成一个人工岛，然后据此向联合国提出200海里专属经济区要求。
“日本在评论别人之前，首先要好好检讨自己的言行。”
王毅称，中国在南沙群岛部分驻守岛礁上开展一些建设，目的是为了改善驻守工作及生活条件，并且执行严格的环保标准。（完）
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”