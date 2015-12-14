中国海军近日在南海相关海域进行训练

马来西亚期市：棕榈油期货连续第三日下滑，与豆油间价差缩窄
路透吉隆坡1月20日 - 马来西亚棕榈油期货周五下跌近1%，连续第三日下滑，交易商指其与豆油之间的价差缩窄，与此同时中国大商所的各种相关油品的走势也低迷。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京12月13日 - 中国国防部周日称，中国海军近日在有南海相关海域进行训练。
“中国人民解放军海军于近日组织舰艇编队经西太平洋海域赴南海相关海域进行训练，”中国国防部发表声明称。
“此次行动是根据今年海军年度训练计划做出的例行性安排。”
中国官方媒体近日在社交媒体发布的照片显示，中国海军船只在南海参与实弹演习，但没有说明演习的确切发生地。
中国国防部上周表示，对于美国在新加坡部署P-8反潜巡逻机一事，中国将密切关注相关事态发展。（完）
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
消息人士表示，新债发行数量估计为35.6万亿(兆)日圆(3,094亿美元)，即将到来的财政年度计画发行量为34.4万亿日圆；消息人士要求匿名，因估计数字尚未定案。