中国国防部称美菲强化军事同盟是冷战思维的体现

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因基本面走强
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海4月15日 - 中国国防部称，美国与菲律宾强化军事同盟是冷战思维的体现，不利于南海和平稳定。
国防部网站周四晚刊登了中国国防部就美菲军事合作有关问题的看法。
国防部称：“美菲强化军事同盟，加强前沿军事部署，举行有针对性的联合军演，是冷战思维的体现，不利于南海和平稳定。我们敦促有关各方切实尊重地区国家维护南海和平稳定的努力。”
国防部并表示：“美菲在南海开展联合巡航，推动了地区军事化，不利于地区和平稳定。我们敦促有关方在开展双边军事合作时不针对第三方，不损害第三方利益。中国军队将高度关注有关动向，坚决维护国家领土主权和海洋权益。”（完）
路透新加坡1月17日 - 亚洲石脑油裂解价差周二上涨0.6%至两日高位每吨97.98美元，反应汽油基本面强劲，但过去两天最终用户的石脑油现货需求较为迟滞。
路透1月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 307 26 - - * 2月 305.3 56 305.9 14 * 3月 302.8 164 304.3 153 * 4月 299.6 304 301.5 203 * 5月 300.5 1,624 300.8 484 * 6月 299.7 8,310 300.2 2,709 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。